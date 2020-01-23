Пенс запросив до Вашингтона прем'єра Ізраїлю та лідера опозиції

Віцепрезидент США Майк Пенс запросив прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та його головного суперника від опозиції Бенні Ганца до Білого дому для обговорення перспектив досягнення миру на Близькому сході.

Зустріч має відбутися в Вашингтоні наступного тижня, пише в четвер американське видання Politico.

"Президент Трамп попросив мене передати запрошення прем'єр-міністру Нетаньягу приїхати до Білого дому наступного тижня, щоб обговорити регіональні питання, а також перспективи миру тут, на Святій Землі", - заявив Пенс після зустрічі з ізраїльським прем'єром.

Водночас, Пенс запросив до США й Бенні Ганца — лідера ізраїльської опозиції.

Читайте також: Ізраїльська опозиція закликає Нетаньягу піти у відставку

Як пише видання, це посилює можливість, що Білий дім нарешті почне реалізацію довгоочікуваного плану сприяння миру між Ізраїлем й палестинцями. Адміністрація Трампа вже давно анонсувала підготовку мирного плану, яким здебільшого займався радник і зять Трампа Джаред Кушнер. Його оприлюднення неодноразово переносилося через внутрішні проблеми як в США, так і в Ізраїлі.