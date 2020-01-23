Пенс запросив до Вашингтона прем'єра Ізраїлю та лідера опозиції
Зустріч має відбутися в Вашингтоні наступного тижня, пише в четвер американське видання Politico.
"Президент Трамп попросив мене передати запрошення прем'єр-міністру Нетаньягу приїхати до Білого дому наступного тижня, щоб обговорити регіональні питання, а також перспективи миру тут, на Святій Землі", - заявив Пенс після зустрічі з ізраїльським прем'єром.
Водночас, Пенс запросив до США й Бенні Ганца — лідера ізраїльської опозиції.
Як пише видання, це посилює можливість, що Білий дім нарешті почне реалізацію довгоочікуваного плану сприяння миру між Ізраїлем й палестинцями. Адміністрація Трампа вже давно анонсувала підготовку мирного плану, яким здебільшого займався радник і зять Трампа Джаред Кушнер. Його оприлюднення неодноразово переносилося через внутрішні проблеми як в США, так і в Ізраїлі.