Ізраїль завдав авіаудари по Сектору Гази

Ізраїль завдав авіаудари по Сектору Гази

Укрінформ
Ізраїльські бойові літаки завдали кілька авіаударів по Сектору Гази у відповідь на запущені звідти надувні кулі із вибухівкою.

Про це пише Xinhua із посиланням на джерела у безпекових службах Ізраїлю.

“Джерела розповіли Xinhua, що бойові літаки атакували пости збройного відгалуження Хамаса у центрі та на півдні Сектору Гази”, - йдеться у матеріалі.

Наразі інформації про руйнування чи постраждалих не надходило.

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Згодом Збройні сили Ізраїлю поширили пресреліз, в якому поклали відповідальність за надувні кулі із вибухівкою на Хамас та попередили, що й надалі знищуватимуть “терористичну діяльність, направлену проти Ізраїлю та його народу”.

Нагадаємо: палестинські активісти у суботу запустили із Сектора Гази на територію південного Ізраїлю кілька надувних куль із вибухівкою, що спричинили великі пожежі на кількох фермах та полях.

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