У Путіна відреагували на “верховного правителя”

У президента РФ Володимира Путіна немає позиції щодо ідеї перейменувати його посаду на "верховного правителя".

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

«Поки що це все відбувається в режимі дискусії, це нова ініціатива. Президент Путін нічого не думає з цього приводу», - сказав Пєсков.

Він додав, що робочій групі з підготовки проекту поправок до Конституції РФ «надходить дуже багато пропозицій».

Раніше співголова цієї Комісії, глава комітету Держдуми з держбудівництва та законодавства Павло Крашенінніков заявив, що серед ідей, що надходять на розгляд групи - перейменування посади глави держави на "верховний правитель".

Як повідомляв Укрінформ, 15 січня президент РФ Володимир Путін запропонував внести низку змін до Конституції, що стосуються політичної системи, і провести голосування громадян з цього питання. Була створена спеціальна група з підготовки змін до Конституції РФ.

Вже 26 січня Держдума ухвалила в першому читанні поправки до Конституції, запропоновані Путіним.