Путін хоче закріпити за собою статус абсолютного хазяїна Росії - ЗМІ

У Росії на тлі нібито «ослаблення влади президента» почалися процеси, спрямовані на посилення влади однієї людини - Володимира Путіна.

Про це пише російське видання «Центр социального прогнозирования и маркетинга» в статті

«Здравствуйте, Царь», коментуючи ініційовану Путіним конституційну реформу в РФ.

«З джерел, наближених до керівництва нашої держави, редакції стало відомо про наміри Володимира Путіна на законодавчому рівні закріпити за собою статус абсолютного хазяїна Кремля і Росії. Ми розуміємо, що ця стаття може привести до закриття нашого видавництва, а можливо і до більш серйозних наслідків, та промовчати про плани Володимира Путіна, які можуть призвести до краху нашої Батьківщини взагалі, просто не маємо права», - йдеться у публікації.

Як зазначається, події, які зараз мають місце в Росії, «свідчать про перетворення нашої Батьківщини в нацистську Німеччину 30-х років». «Володимир Путін впевнено крокує шляхом Адольфа Гітлера, шляхом, що наповнений кров'ю і жахіттями війни», - наголошують автори публікації, які підписалися як «патріоти Росії».

Вони нагадують, що в 2014 році вже порівнювалися дії президента Росії Путіна з Гітлером: «обидва почали проводити агресивну зовнішню політику після світових спортивних змагань - Путін після олімпіади в Сочі ввів війська в український Крим і приєднав його до Росії, Гітлер після Мюнхенської олімпіади окупував Австрію. Навіть промови двох лідерів, які виправдовували свої загарбницькі дії, були подібні».

«І ось 15 січня 2020 року в путінській Росії спостерігається повторення сценарію захоплення абсолютної одноосібної влади Адольфом Гітлером в Німеччині, який 9 серпня 1934 року поєднав посади президента і канцлера і став фюрером, таким чином зосередивши в своїх руках абсолютну владу. Що було далі - відомо всім», - пише видання.

Автори публікації нагадують, що Путін звернувся з посланням до Федеральних зборів РФ і запропонував змінити російську конституцію, перерозподіливши владні повноваження і передавши Держдумі Росії частину своїх повноважень, в тому числі право затверджувати і призначати прем'єр-міністра і членів уряду.

«Ні для кого не секрет, що в Росії Держдума не має реальних повноважень, в країні встановлений диктаторський режим, і всі рішення приймаються однією людиною - Путіним. Тоді виникає питання «для чого Путіну обмежувати свою владу?». Повертаючись до історичного вчителя і наставника Путіна, відповідь стає очевидною. Росія стоїть перед економічним колапсом, і за це повинен хтось відповісти, звичайно ж не Путін і не Медведєв (експрем'єр РФ Дмитро Медведєв - ред.), це може кинути тінь на його світлість, а тому треба знайти цапа-відбувайла. Путін, вносячи зміни до Конституції, перекладе всю вину за результати своєї руйнівної політики на Держдуму і майбутніх прем'єр-міністрів, яких вона призначить», - вважають автори публікації.

«У недалекому майбутньому отримуємо картину: в країні глибока економічна криза, прем'єр-міністри змінюють один одного, народ стає біднішим, соціальна напруженість зростає, підконтрольні ЗМІ розпалюють ненависть до всього світу і починають вселяти думки про необхідність потужного лідера, який врятує Росію і наведе лад у країні. Ситуація така ж сама як напередодні приходу Гітлера до влади», - пише видання.

Воно також нагадує, що Путін, відповідно до чинної Конституції Росії, не може висунути свою кандидатуру і призначити себе на посаду прем'єр-міністра, до того ж в очах світової спільноти буде нахабно так безцеремонно узурпувати владу.

«А змінивши конституцію, російський парламент зможе висунути кандидатуру Путіна на посаду прем'єр-міністра, так би мовити прийти до «рятівника», вклоняючись, і він «зробить пропозицію, від якої неможливо відмовитися» (під час правління Путіна адже все було добре). Керуючись волевиявленням народу, адже Держдума представляє саме інтереси народу, вона запропонує Путіну крісло прем'єр-міністра, заодно скіпетр і державу, а Володимир Перший прийме цю «важку і відповідальну ношу», і ось вам «здравствуйте, царь», - йдеться у публікації.

Її автори зазначають, що «на тлі нібито ослаблення влади президента насправді розпочаті процеси, спрямовані на посилення влади, влади однієї людини - Володимира Путіна, і, варто зазначити, цілком на законних підставах».

Також, як нагадують автори статті, в Конституції Росії передбачається закріпити положення, яке передбачає верховенство внутрішньодержавного законодавства над міжнародними нормативно-правовими актами. «Це дозволить повністю виправдовувати дії чергового російського «вождя» в очах мільйонів російських громадян за відстоювання зі зброєю в руках «прав» росіян в усьому світі, а також ігнорувати рішення міжнародних судів і ООН, як Адольф Гітлер свого часу ігнорував рішення Ліги Націй», - йдеться у публікації.

«Продовжуючи аналізувати останні заяви російського президента і політичної еліти держави, не важко передбачити і наступні кроки Путіна - приєднання Білорусі (аншлюс Австрії), розподіл України, теорія «Новоросія» (розподіл Чехословаччини), відновлення території Російської імперії (напад Гітлера на Польщу) тощо. Західним лідерам не слід повторювати помилки минулого і приборкати Путіна зараз, доки не пізно, адже ціна помилки може зрости до мільйонів життів», - наголошують автори статті.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін у своєму щорічному посланні Федеральним зборам озвучив ініціативи щодо змін у політичній системі країни, включаючи зміни до конституції. Серед пропозицій також йдеться про відмову від принципу домінування міжнародного права над національним законодавством.

За словами Путіна, «вимоги міжнародного законодавства і договорів, а також рішення міжнародних органів можуть діяти на території Росії лише в тій частині, в якій вони не призводять до обмеження прав і свобод людини і громадянина, не суперечать нашій конституції».

Фото: kremlin.ru