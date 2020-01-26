Путін нападає там, де відчуває слабкі місця – Качинський

Президент РФ Володимир Путін нападає там, де бачить слабкі місця і шанс перемогти.

Про це в інтерв’ю німецькій газеті Bildзаявив лідер польської партії «Право та справедливість» (PiS), експрем’єр Республіки Польща Ярослав Качинський.

«За радянською та російською традицією він (Путін - ред.) нападає лише там, де бачить слабкі місця і шанс на перемогу, наприклад, як у Криму та на Сході України. Але для Росії важко, якщо їй доводиться рахуватися з масовим опором, навіть дипломатичного характеру», - заявив політик.

При цьому на запитання, чи міг би, з його точки зору, Путін послати війська в країни Східної Європи та дестабілізувати їх, Качинський визнав, що російський президент «міг би зробити багато речей із точки зору свого характеру». Саме тому на переконання поляка, присутність НАТО в Польщі та країнах Балтії настільки важлива, адже саме вони є найбільш вразливими для путінської агресії.

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Качинський вважає за потрібне збільшити кількість німецьких солдатів у країнах Балтії. Що ж стосується Польщі, то Німеччина повинна враховувати «чутливість» країни, адже з історичних причин більша присутність солдатів Бундесверу в республіці не бажана.

«Одне ясно: в Східній Європі потрібна хороша бойова та оперативна готовність», - резюмував політик.

Він також заявив, що готовий буде говорити з президентом Путіним про загибель свого брата, польського президента, Леха Качинського, який загинув у Смоленській трагедії 10 років тому, лише після того, як Росія віддасть польській стороні уламки літака. Ярослав Качинський назвав «великою проблемою» те, що РФ до цього часу цього не зробила, що унеможливило належним чином дослідити їх. Він нагадав, що наразі тривають два слідства, у яких з’ясовуються всі можливі причини тої катастрофи.

Прокоментував політик і претензії Польщі до Німеччини з точки зору репарацій і питання, чи не планує Польща висувати подібні претензії й Росії, яка окупувала республіку в вересні 1939 року.

«Німеччина та Росія не порівнянні! У Берліні діє демократично обраний уряд, де діє закон і мораль. Цього не можна сказати про Росію. Росія також повинна платити, але я не думаю, що за життя нашого покоління Москва визнає свою відповідальність», - сказав він.

Качинський підкреслив, що Путін узагалі постійно перекручує історичні факти на користь своєї політики.

Фото: galinfo.com.ua