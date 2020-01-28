Нідерландські депутати скасували візит до РФ через внесення колеги до “чорного списку”

Нідерландські депутати скасували візит до РФ через внесення колеги до “чорного списку”

Укрінформ
Нідерландські депутати скасували візит до Росії, бо їхньому колезі з партії D66 Сьюрду Сьюрдсма, який критикував Росію, відмовили у в’їзді і внесли його до “чорного списку”.

Таке рішення було прийнято 28 січня в ході засідання парламентського комітету з іноземних справ. Там переконані, що Росія “не повинна втручатися в питання щодо складу нідерландської делегації”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Будучи внесеним до російського чорного списку, я можу сказати лише, що якщо російський режим вірить, що я зменшу свою критику щодо грубих порушень прав людини та MH17, вони дуже сильно помиляються”, - написав Сьюрдсма у своєму Twitter.

Нідерландські депутати планували у лютому здійснити поїздку до Росії. Це було би вперше з 2008 року.

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Однак після того, як Сьюрдсма опинився у “чорному списку”, візит було скасовано.

Фото: zoomnews.co

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