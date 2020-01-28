Нідерландські депутати скасували візит до РФ через внесення колеги до “чорного списку”

Нідерландські депутати скасували візит до Росії, бо їхньому колезі з партії D66 Сьюрду Сьюрдсма, який критикував Росію, відмовили у в’їзді і внесли його до “чорного списку”.

Таке рішення було прийнято 28 січня в ході засідання парламентського комітету з іноземних справ. Там переконані, що Росія “не повинна втручатися в питання щодо складу нідерландської делегації”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Будучи внесеним до російського чорного списку, я можу сказати лише, що якщо російський режим вірить, що я зменшу свою критику щодо грубих порушень прав людини та MH17, вони дуже сильно помиляються”, - написав Сьюрдсма у своєму Twitter.

Нідерландські депутати планували у лютому здійснити поїздку до Росії. Це було би вперше з 2008 року.

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Однак після того, як Сьюрдсма опинився у “чорному списку”, візит було скасовано.

Фото: zoomnews.co