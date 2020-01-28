Росія через коронавірус закриває кордон з Китаєм

Росія закрила кордон з Китаєм через спалах коронавірусу на території КНР.

Пункти пропуску на кордоні з Китаєм в Хабаровському краї та Єврейській автономній області не працюватимуть до 7 лютого, повідомляє ТАСС з посиланням на губернатора Хабаровського краю РФ Сергія Фургала.

"Змішані пункти пропуску "Лобей" (суміжний - "Амурзет"), "Тунцзян" (суміжний - "Нижньоленінське") і "Жаохе"(суміжний - "Покровка") готові відновити роботу з 7 лютого", - йдеться у документі.

Також, за повідомленням Російського союзу туріндустрії, російські туроператори призупинили прийом нових туристичних груп в країну у зв'язку з загостренням ситуації з коронавірусом. Понеділок, 27 січня, став останнім днем ​​прийому китайських туристів, зупинка в'їзду починається з вівторка, 28 січня. При цьому наголошується, що громадяни КНР, які раніше прибули в країну, не перериватимуть програму і не залишатимуть російську територію достроково.

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Станом на вечір 27 січня в Китаї заразилися 4515 осіб, 106 померли, 976 в критичному стані.