Казахстан призупинив безвіз для громадян КНР через коронавірус

Уряд Казахстану призупинив дію 72-годинного безвізового режиму для громадян КНР, який діяв в аеропортах країни, з метою недопущення поширення коронавірусу з Китаю.

Про це повідомив перший віцеміністр закордонних справ Казахстану Шахрат Нуришев, передає zakon.kz.

"Наше посольство в КНР і генеральне консульство посилило вимоги щодо оформлення віз для громадян КНР у частині витребування довідок про стан здоров'я. По-друге, рішенням уряду тимчасово призупинено режим 72-годинного безвізового транзитного перебування громадян КНР на території Казахстану", - заявив він.

За його словами, рішення було ухвалене після спалаху коронавірусу в Китаї.

Крім того, Нуришев повідомив, що наразі прийнято рішення призупинити оформлення електронних віз після прибуття в аеропорт для громадян КНР.

"У разі закриття кордону ми не зможемо забезпечити повністю вивезення наших громадян. Наразі, за нашими даними, на території КНР перебувають 1300 наших громадян, із них 635 туристів, що знаходяться в Хайнані, 204 - співробітники посольства і генерального консульства, а також 445 громадян Казахстану, що перебувають на території КНР", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо встановлено, що джерелом можуть бути тварини.

Згідно з останніми даними, число жертв коронавірусу в Китаї зросло до 106. Станом на 27 січня в Китаї зафіксовано понад 4500 випадків захворювання на новий вірус пневмонії, 461 особа перебуває у критичному стані, 51 людині вдалося одужати.

Випадки захворювання вже підтверджено в Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Австралії, Камбоджі, Канаді.

В Україні станом на 27 січня не було виявлено жодного випадку коронавірусу 2019-nCoV.

Коронавіруси - це велика сім'я респіраторних вірусів (40 видів), які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є лихоманка й затруднене дихання.