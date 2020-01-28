Білл Гейтс попереджав про потужну пандемію в Китаї ще рік тому - ЗМІ

Засновник Microsoft Білл Гейтс наприкінці 2018 року передбачив потужний пандемічний вірус у Китаї, жертвами якого протягом 6 місяців можуть стати 33 мільйони людей.

Про це повідомляє The Sun із посиланням на виступ Гейтса на конференції, організованій Медичним товариством штату Массачусетс у грудні 2018 року.

"Є одна галузь, у якій світ не досягнув великого прогресу. Це готовність до пандемії. У випадку біологічних загроз нам бракує відчуття серйозності. Людство мусить готуватися до пандемій так само серйозно, як до війни", - цитує видання мільярдера-філантропа.

Як зазначається, під час конференції Гейтс оприлюднив вичерпне дослідження Інституту моделювання захворювань, у якому з'ясувалося, наскільки швидко в сучасних умовах може розповсюджуватися нова хвороба.

За цими оцінками, потенційний вибух епідемії в Китаї міг би лише за пів року вбити близько 33 мільйонів людей в усьому світі.

У Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що його джерелом можуть бути тварини. Вірус уже підтверджено у цілій низці країн.

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Як повідомлялося, станом на 27 січня в Україні не виявлено жодного випадку коронавірусу 2019-nCoV.

За дорученням Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, створено оперативний штаб при МОЗ, куди увійшли представники Державної прикордонної служби, МВС, Держпродспоживслужби та Державної митної служби.

"Є чіткий план заходів між цими органами, що робити у разі зафіксованого випадку захворювання в країні. МОЗ разом з усіма іншими медичними закладами повністю готові виявити вірус на ранніх стадіях та надати всю потрібну медичну допомогу людям", - наголосив керівник Кабміну.