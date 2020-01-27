ВООЗ уточнила глобальний рівень ризику поширення коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я уточнила оцінку рівня загрози поширення нового коронавірусу, змінивши ризик на регіональному та глобальному рівнях на "дуже високий".

Про це свідчить інформаційний звіт за 26 січня.

"Дуже високий у Китаї, високий на регіональному рівні й високий на глобальному рівні", - йдеться у звіті, опублікованому в неділю вночі.

У виносці до даної інформації у ВООЗ вказали, що у звітах за четвер, п'ятницю і суботу, де йшлося, що глобальна загроза була "помірною", організація допустила "помилку".

Як відомо, ВООЗ не стала оголошувати спалах коронавірусу в Китаї надзвичайною ситуацією міжнародного значення, для боротьби з якою потрібні були б координовані міжнародні заходи у відповідь.

Згідно з останніми даними, кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 81. Станом на 26 січня в Китаї зафіксовано 2827 випадків захворювання на новий вірус пневмонії, 461 людина перебуває у критичному стані, 51 людині вдалося видужати.

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Випадки захворювання вже підтверджено в Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Австралії, Камбоджі.

Перше фото: АА