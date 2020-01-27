ВООЗ уточнила глобальний рівень ризику поширення коронавірусу
Про це свідчить інформаційний звіт за 26 січня.
"Дуже високий у Китаї, високий на регіональному рівні й високий на глобальному рівні", - йдеться у звіті, опублікованому в неділю вночі.
У виносці до даної інформації у ВООЗ вказали, що у звітах за четвер, п'ятницю і суботу, де йшлося, що глобальна загроза була "помірною", організація допустила "помилку".
Як відомо, ВООЗ не стала оголошувати спалах коронавірусу в Китаї надзвичайною ситуацією міжнародного значення, для боротьби з якою потрібні були б координовані міжнародні заходи у відповідь.
Згідно з останніми даними, кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 81. Станом на 26 січня в Китаї зафіксовано 2827 випадків захворювання на новий вірус пневмонії, 461 людина перебуває у критичному стані, 51 людині вдалося видужати.
Випадки захворювання вже підтверджено в Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Австралії, Камбоджі.
Перше фото: АА