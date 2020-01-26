У Страсбурзі збирається сесія ПАРЄ — обговорюватимуть Brexit, Близький Схід і Польщу

У Страсбурзі у понеділок розпочнеться зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.

Засідання триватиме 27-31 січня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У заході вперше візьме участь нова постійна делегація України при ПАРЄ, яка після парламентських виборів у липні 2019 року пропустила попередню осінню сесію на знак протесту на безумовне повернення Росії до Асамблеї.

За порядком денним сесії, у понеділок парламентарії оберуть нового президента ПАРЄ. Найвірогідніше ним стане бельгійський сенатор, представник політичної групи Альянсу лібералів та демократів за Європу (ALDE) Рік Дамс.

Також під час роботи сесії до Асамблеї звернуться президенти Грузії та Молдови.

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Слід нагадати, що Грузія нині головує у Комітеті міністрів РЄ.

На сесії планується провести дебати про порушення країнами-членами ПАРЄ статутних зобов'язань.

Серед інших питань – функціонування демократичних інституцій у Польщі, доповідь про політичних в'язнів в Азербайджані.

За терміновою процедурою парламентарії можуть провести дебати про ситуацію у Лівії й на Близькому Сході у контексті її наслідків для Європи, обговорити порушення прав людини і верховенства права у Туреччині, а також наслідки Brexit для Європи.

Делегати обговорять загрози безпеки журналістам, захисту свободи вірувань, а також протиправного перевезення мігрантів, включаючи їхніх дітей.

Асамблея ухвалить доповідь про стандарти виборчої системи у Білорусі.

Окрім цього, у кулуарах ПАРЄ заплановано проведення низки подій. Серед них - щодо ситуації в окупованому Росією Криму, виконання російською стороною рішень Європейського суду з прав людини (чого РФ не дотримується – ред.), а також відносно утримання Москвою політичних в'язнів.

Угорська делегація також запланувала проведення заходу про «тривалі обмеження мовних прав в Україні».