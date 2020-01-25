Новий постпред України при Раді Європи прибув до Страсбурга
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом №943/2019 від 24 грудня 2019 року призначив Тарасюка Бориса Івановича постійним представником України при Раді Європи.
Борис Тарасюк – український дипломат і політик, двічі міністр закордонних справ України, співпрезидент Парламентської асамблеї «Східного партнерства», один із ідеологів європейської та євроатлантичної інтеграції України.
25 червня 2019 року МЗС України відкликало зі Страсбурга тодішнього постійного представника при Раді Європи Дмитра Кулебу для консультацій через рішення про безумовне повернення Росії до Парламентської асамблеї РЄ.
У понеділок, 27 січня, розпочинається зимова сесія ПАРЄ.