Джонсон підписав історичну угоду про вихід Британії з Євросоюзу

Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон підписав угоду про вихід Сполученого Королівства з Євроспільноти, який відбудеться 31 січня.

Про це повідомив The Telegraph.

"Борис Джонсон підписав законопроєкт про вихід з ЄС, що передбачає виведення Великої Британію зі спільноти 31 січня", - йдеться у повідомленні.

Над законопроєктом працювали два уряди Консервативної партії при двох різних прем'єр-міністрах, документу знадобилося більше року для остаточного ухвалення у парламенті.

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Борис Джонсон сказав, що це "фантастичний момент", який втілює в життя результат референдуму 2016 року.

Угода завершує процес переговорів між Великою Британією та ЄС та розпочинає перемовини між сторонами щодо майбутніх відносин після Brexit.

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Як повідомляв Укрінформ, 24 січня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Шарль Мішель підписали угоду про вихід Великої Британії з ЄC (Brexit), що відкриває шлях до ратифікації цього документу Європейським парламентом. Вихід Британії з ЄС відбудеться опівночі 31 січня 2020 року.