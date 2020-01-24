Лідери ЄС підписали угоду щодо Brexit

Лідери ЄС підписали угоду щодо Brexit

Укрінформ
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Шарль Мішель підписали угоду про вихід Великої Британії з Євросоюзу (Brexit).

Про це написала фон дер Ляєн у Twitter.

"Чарльз Мішель і я щойно підписали Угоду про вихід Великої Британії з ЄС, що відкриває шлях до її ратифікації Європейським парламентом", - повідомила вона.

29 січня Європарламент збереться для обговорення угоди і, як очікується, її ратифікації.

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Як повідомляв Укрінформ, Велика Британія має вийти з ЄС після 31 січня 2020 року.

У середу, 22 січня, під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зауважила, що вже на початку січня ЄС розпочне переговори з Великою Британією щодо параметрів майбутнього партнерства та економічної співпраці.

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