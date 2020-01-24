Лідери ЄС підписали угоду щодо Brexit

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Шарль Мішель підписали угоду про вихід Великої Британії з Євросоюзу (Brexit).

Про це написала фон дер Ляєн у Twitter.

"Чарльз Мішель і я щойно підписали Угоду про вихід Великої Британії з ЄС, що відкриває шлях до її ратифікації Європейським парламентом", - повідомила вона.

29 січня Європарламент збереться для обговорення угоди і, як очікується, її ратифікації.

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Як повідомляв Укрінформ, Велика Британія має вийти з ЄС після 31 січня 2020 року.

У середу, 22 січня, під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зауважила, що вже на початку січня ЄС розпочне переговори з Великою Британією щодо параметрів майбутнього партнерства та економічної співпраці.