У США підтвердили другий випадок зараження коронавірусом
Про це повідомляє CNN.
"В Чикаго було виявлено другий у США випадок коронавірусу з міста Ухань", - йдеться у повідомленні. Зараження новим вірусом виявили у 60-річної мешканки Чикаго. Її помістили до карантинного відділення міської лікарні.
Жінка прилетіла з китайського міста Ухань до Чикаго 13 січня. Місцеві органи охорони здоров'я стверджують, що пацієнтка мала обмежені контакти з моменту повернення до Чикаго.
Підозру на інфікування новим коронавірусом мають ще 63 особи з 22 штатів.
Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.
Наразі, за даними різних джерел, зареєстровано понад 600 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом, повідомляється про 26 померлих. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.
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