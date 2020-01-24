У США підтвердили другий випадок зараження коронавірусом

У США підтвердили другий випадок зараження новим типом коронавірусу, через який в Китаї померли понад 20 осіб.

Про це повідомляє CNN.

"В Чикаго було виявлено другий у США випадок коронавірусу з міста Ухань", - йдеться у повідомленні. Зараження новим вірусом виявили у 60-річної мешканки Чикаго. Її помістили до карантинного відділення міської лікарні.

Жінка прилетіла з китайського міста Ухань до Чикаго 13 січня. Місцеві органи охорони здоров'я стверджують, що пацієнтка мала обмежені контакти з моменту повернення до Чикаго.

Підозру на інфікування новим коронавірусом мають ще 63 особи з 22 штатів.

Як повідомлялося, в Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.

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Наразі, за даними різних джерел, зареєстровано понад 600 випадків захворювання, спричинених новим коронавірусом, повідомляється про 26 померлих. Вірус був підтверджений у сусідніх з Китаєм країнах - Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, РФ, В’єтнамі, а також у США та Франції.

Фото: АА