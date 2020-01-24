Україна просить Китай надати додаткову інформацію щодо коронавірусу

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів звернулася до відповідних органів Китайської Народної Республіки по додаткову інформацію та роз’яснення щодо коронавірусу.

Про це сказала т.в.о голови Держпродспоживслужби Ольга Шевченко під час брифінгу за підсумками міжвідомчої наради стосовно заходів профілактики поширення коронавірусу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зі свого боку Держпродспоживслужба звернулася до відповідних органів Китайської Народної Республіки щодо отримання додаткової інформації, роз’яснень, чи були випадки підозри на даний підтип коронавірусу у тварин, якщо були - які види, які вживаються заходи щодо запобігання переміщенню тварин і контроль з боку компетентних органів”, - сказала Шевченко.

Вона також зауважила, що відповідні фахівці знаходяться на оперативному зв’язку з міжнародними організаціями, які за це відповідають.

Як повідомляв Укрінформ, 24 січня уряд затвердив чіткий план дій щодо запобігання потрапляння коронавірусу на територію України, в Міністерстві охорони здоров'я створено оперативний штаб.