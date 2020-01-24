Проблему зміни клімату треба розв'язувати зараз — прем’єр Нідерландів

Зміна клімату – велика проблема, яку вже зараз потрібно взяти під контроль.

На цьому наголосив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час панельної дискусії в Давосі "Як вижити у 21 столітті", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Чому така нагальна потреба діяти зараз? Бо ми, звичайно, хочемо знизити наслідки нагрівання нашої планети та розв'язувати проблему викидів вуглекислого газу, це зрозуміло. Але водночас є і величезні економічні можливості, багато нових робочих місць. Я бачу в моїй країні, що інвестиції зростають через зміни в секторі енергетики, зміни клімату. І саме тому потрібна стратегія”, - заявив Рютте.

Він також наголосив, що дуже важлива підтримка суспільства.

“Ми до цієї дискусії в Нідерландах підключили всіх, підписали велику кліматичну угоду минулого року і зараз її реалізуємо. І це також створить робочі місця у майбутньому”, - зазначив Рютте.

За словами прем'єр-міністра Нідерландів, завдяки штучному інтелекту з’являються нові можливості у різних сферах – від розв'язання питань щодо зміни клімату до лікування онкохвороб.

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Він також наголосив, що дуже важливо адаптувати систему освіти до розвитку штучного інтелекту.

Як повідомляв Укрінформ, 21-24 січня у швейцарському Давосі проходить щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму.