Німеччина рухається до "кліматичного нейтралітету" та готова допомогти іншим - Меркель

Німеччина витрачає мільярди євро на розвиток своєї "зеленої" енергетики та заходи захисту клімату в усьому світі і закликає всіх шукати спільні шляхи заради цієї мети.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель у Давосі на Всесвітньому економічному форумі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вирішили скоротити викиди СО2 на 55% до 2030 року і на 95% - до 2050 року, щоб вийти на нейтральність по клімату", - сказала Меркель.

За її словами, на сьогодні частка відновлюваної енергетики у ФРН сягає 42%, і хоча досягнути показника 100%, ймовірно, не вдасться, але мета така є. Найскладнішим викликом є переведення транспорту на роботу без викидів, і німецька автоіндустрія вкладає значні кошти в подібні розробки.

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Глава німецького уряду висловила задоволення тим фактом, що Bloomberg нещодавно поставив Німеччину на перше місце у своєму Інноваційному індексі.

Ставши одним з піонерів у запровадженні "зеленої" енергетики, ФРН готова сьогодні продавати та передавати технології країнам, які розвиваються, щоб вони не витрачали великих коштів на розробки та швидше змогли перейти до більш екологічної економіки, сказала Меркель.

Вона також зазначила, що Німеччина інвестує зараз у захист клімату у світі 4 млрд євро в рік, що вдвічі більше, ніж у 2014 році.

"Треба діяти. Питання досягнення цілей Паризької кліматичної угоди може бути питанням виживання для всього континенту. Наша місія означає, що ми повинні стати кліматично нейтральними у 2050 році", - заявила Меркель.

Вона визнала, що це "перетворення гігантських, історичних розмірів", для цього треба повністю змінити весь спосіб життя у найближчі 30 років.

Глава німецького уряду закликала всі країни домовлятися в питаннях захисту клімату, оскільки "ціна бездіяльності є набагато більшою, ніж ціна діяльності.

Загалом, питання зміни клімату було головною темою багатьох дискусій в Давосі. Зокрема, під час панельної дискусії "Вражаючий зелений "новий курс" обговорювалося, що буде через 5 років і як можна вплинути на зміни клімату.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте наголошував, що через тенденцію до скорочення шкідливих викидів у зоні ризику опинився ряд підприємств. "Я не хочу, щоб вони йшли з ринку. Навпаки, я хочу, щоб вони інвестували в країну, і це зараз одна з проблем, над якою потрібно думати. Нам потрібно максимально створити умови, щоб були робочі місця, були підприємства, але в той же час це було не так катастрофічно для планети", - наголосив він.

А прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс нагадав про ситуацію в Австралії, де вирують масштабні пожежі. "Але ніхто не пам'ятає, що у нас, у Греції, в 2007 році була велика пожежа. І та ситуація дала нам дуже велику мотивацію розвивати тему і вивчати зміни клімату. У нас пішло на це багато часу, але зараз в світі ситуація така, що ми не можемо наступні 10 років витратити на вивчення, нам потрібно діяти якнайшвидше", - сказав Міцотакіс.

Фото: World Economic Forum/Ciaran McCrickard