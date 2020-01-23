Меркель у Давосі закликала запобігти новим кризам біженців

Запобігти новій хвилі біженців може боротьба з тероризмом та допомога в розвитку найбіднішим і нестабільним країнам.

Таку думку висловила канцлер ФРН Ангела Меркель на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми мусимо більше робити для того, щоби не допустити міграції, щоб зробити її впорядкованою", - сказала Меркель.

За її словами, треба зробити все можливе, аби запустити мирні процеси, щоби в найбідніших країнах, таких як Малі та Нігер, не сталося повної дестабілізації через загрозу тероризму. Вона вважає за необхідне налагодити допомогу цим африканським країнам у боротьбі з тероризмом по лінії ООН.

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Окрім того, Берлін має намір до 2024 року надати 600 млн євро для поліпшення системи охорони здоров’я в низці найбідніших країн.

За словами Меркель, не можна допустити розвитку подій у Лівії за "сирійським сценарієм". Тому Берлін ініціював проведення минулої неділі міжнародної конференції з цього питання.

Канцлер нагадала, що у 2015 році Німеччина та інші країни ЄС прийняли багато біженців. "Помилка була не в тому, що ми прийняли людей, які опинилися на нашому порозі. Помилкою було те, що ми не побачили цього раніше, що ми не створили умови, щоб люди залишалися вдома", - переконана канцлер.

Вона закликала створити механізм запобігання конфліктам та їх урегулювання.

Фото: World Economic Forum/Ciaran McCrickard