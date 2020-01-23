Патріарх Варфоломій у Давосі закликав до боротьби з екологічною кризою

Світові лідери повинні ставити інтереси людства вище фінансових інтересів країн і мають негайно розпочати боротьбу з екологічною кризою на планеті.

Про це під час свого виступу на Світовому економічному форумі у Давосі заявив Вселенський патріарх Варфоломій, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Я хочу закликати західних лідерів, багато з яких перебувають зараз тут, у Давосі, не ставити свої матеріальні й фінансові інтереси вище за інтереси людства, зокрема в питаннях змін клімату. Вони мають поважати рішення, яке прийнято спільно в інтересах людства, а не на користь фінансових переваг”, - заявив патріарх Варфоломій.

Він підкреслив: зараз, на жаль, стає зрозуміло, що у напрямку боротьби зі змінами клімату робиться замало, але всі знають, що і як має бути зроблено. На його переконання, на відміну від попередніх поколінь нинішнє не має виправдання, адже не може стверджувати, що не знало про загрозу екологічного колапсу.

“Щоб відновити рівновагу нашої планети, нам потрібен духовний світогляд, який сприяє смиренню, повазі та солідарності”, - підкреслив Вселенський патріарх.

Він наголосив, що людство повинно перестати безвідповідально і безбожно ставитися до земних ресурсів.

“Якщо ми кардинально не змінимо ставлення до світу, якщо ми добровільно не змінимо свою схему використання природних ресурсів, то продовжимо боротися із симптомами проблеми, а не з її причинами",- констатував Варфоломій.

Утім, він зауважив, що у нього викликає оптимізм розуміння багатьма лідерами проблеми й усвідомлення того, що не можна далі зволікати у питаннях боротьби зі змінами клімату і перекладати відповідальність на інших.