Ексголова ОБСЄ упевнений, що Євросоюз не зніматиме санкції з Росії

Мирослав Лайчак, міністр закордонних справ Словаччини, який у 2019 році був головою ОБСЄ, упевнений, що ЄС не буде знімати санкції з Росії найближчим часом.

Про це він заявив 23 січня на Українському сніданку в Давосі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Так», - відповів він на запитання модератора про те, чи залишить Європа санкції.

Дипломат зазначив, що після проведення в грудні у Парижі саміту в нормандському форматі та деяких кроків на виконання досягнутих там домовленостей, «наразі ми не відчуваємо атмосферу продовження, ситуація знову неоднозначна».

За його словами, зараз не можна зупинятися і «давати інтерпретації» тому, про що було домовлено. Імплементація Мінських угод - це єдина програма і платформа, яка в нас є, сказав Лайчак.

Він підкреслив, що уряд України має повністю контролювати свою територію та свій кордон, щоб вибори на Донбасі пройшли чесно і відкрито.

«І міжнародна спільнота має надавати підтримку (в досягненні цих цілей - ред.)», - заявив міністр. Він переконаний, що Україна повинна залишатися на порядку денному всіх міжнародних органів.

Як повідомляв Укрінформ, у липні 2014 року Європейський Союз запровадив економічні санкції проти Росії за незаконну анексію Криму і дії з дестабілізації на сході України. У вересні 2014 року ці санкції були посилені.

У березні 2015 року Європейська рада пов'язала дію обмежувальних заходів з невиконанням Росією Мінських домовленостей. Відтоді кожні пів року ЄС розглядає питання про продовження економічних санкцій проти РФ.