Мир в Україні є пріоритетом албанського головування в ОБСЄ – Еді Рама

Сприяння мирному врегулюванню конфлікту в Україні є першочерговим пріоритетом албанського головування в ОБСЄ в 2020 році.

Про це заявив діючий голова ОБСЄ, прем’єр-міністр, міністр європейських і закордонних справ Республіки Албанія Еді Рама за результатами свого дводенного візиту в Україну, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Сприяння мирному врегулюванню є першочерговим пріоритетом Албанського головування в ОБСЄ у 2020 році. Саме тому я вирішив розпочати мій перший офіційний візит на посаді з України", - заявив Рама.

За його словами, "криза в та навколо України" є найбільш невідкладним викликом безпеці та стабільності в Україні.

Як відомо, під час перебування у Києві діючий голова ОБСЄ провів зустрічі з очільниками України. Рама привітав рішучі дії українського керівництва щодо мирного врегулювання конфлікту та запевнив у своїх зусиллях, спрямованих на забезпечення того, щоб обидві сторони дотримувалися принципів і зобов'язань ОБСЄ та повністю виконували Мінські домовленості.

"Нашою метою, у першу чергу, має бути забезпечення повного та сталого припинення вогню. У 2020 році ми будемо намагатися покращити ситуацію з безпекою та повсякденне життя людей, які живуть у районах, що постраждали від конфлікту ", - додав він.

Після зустрічей у Києві діючий голова ОБСЄ також з’їздив 21 січня на схід, щоб безпосередньо ознайомитися з безпековою та гуманітарною ситуацією в регіоні, впливом роботи СММ на місцях. Відвідавши пункт пропуску у Станиці Луганській, Рама заявив, що відремонтований міст – "чудова ілюстрація того, чого можна досягти при наявності політичної доброї волі, та як покращення безпекової ситуації та полегшення труднощів населення йдуть рука в руку".

Діючий голова ОБСЄ також висловив рішучу підтримку зусиллям з мирного врегулювання в рамках нормандського формату та Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

"Відновлення діалогу та результати "нормандського саміту" - це кроки в правильному напрямку. Тим не менш, ще багато чого потрібно зробити. Це довга дорога до стійкого миру. Мій Спеціальний представник в Україні та в ТКГ, посол Хайді Грау буде вивчати, як найкраще рухати процес вперед", - сказав він.