Білий дім опублікував майже 200 сторінок документів про блокування допомоги Україні

Адміністративно-бюджетне управління Білого дому (OMB) за запитом правозахисної організації American Oversight опублікувало документи, що стосуються затримок військової допомоги Україні адміністрацією Дональда Трампа.

Про це повідомляється на сайті організації.

"Адвокати президента Трампа заперечували у Сенаті у вівторок, стверджуючи, що документи є абсолютно непотрібними для судового процесу про імпічмент, але ці документи не підтверджують цю позицію. Попри перешкоди адміністрації Трампа та риторику на суді, громадськість тепер може побачити ще більше доказів корупційної схеми президента, яка розгорнулася в режимі реального часу. Обсяг опублікованого матеріалу та обсяг матеріалів, які все ще залишаються секретними, свідчать лише про те, скільки всього адміністрація приховала від Палати, Сенату та американської громадськості", - заявив виконавчий директор American Oversight Остін Еверс.

Листування, представлене на 192 сторінках, було оприлюднено в рамках закону про свободу інформації. American Oversight надіслала кілька запитів до OMB, щоб з’ясувати роль відомства у призупиненні військової допомоги Україні в рамках спроби президента Трампа чинити тиск на Україну для початку політичного розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Опубліковані документи зокрема містять електронні листи від в.о. директора Адміністративно-бюджетного управління Рассела Вута та заступника директора з питань національної безпеки OMB Майкла Даффі. Зокрема - один лист від Даффі в день дзвінка президента Дональда Трампа до президента України Володимира Зеленського 25 липня, йдеться у публікації.

Як зазначає організація, обидва чиновники були "ключовими гравцями" у блокуванні допомоги Україні минулої осені.

Опубліковані документи "демонструють бурхливу діяльність" ОМВ протягом кількох днів наприкінці червня 2019 року після публікації статті Washington Examiner про військову допомогу Україні.

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Як повідомлялося, 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома статтями – зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

21 січня у Сенаті США розпочався судовий розгляд справи про імпічмент президента Трампа.