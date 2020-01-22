Сенат затвердив регламент щодо розгляду імпічменту Трампа
Укрінформ
Сенат США проголосував за затвердження резолюції, яка має визначити регламент подальших судових слухань з імпічменту президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє CNN.
“Сенат схвалив регламент судових слухань з імпічменту президента Дональда Трампа 53 голосами проти 47”, - йдеться у повідомленні.
Голосування відбулося після 13 годин дебатів.
На цих дебатах лідер Демократичної партії Чак Шумер також запропонував внести 11 правок до регламенту, проте всі вони були відхилені республіканцями.
Як повідомлялося, 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома статтями – зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.
21 січня у Сенаті США розпочався судовий розгляд справи про імпічмент президента Трампа.