Сенат затвердив регламент щодо розгляду імпічменту Трампа

Сенат США проголосував за затвердження резолюції, яка має визначити регламент подальших судових слухань з імпічменту президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN.

“Сенат схвалив регламент судових слухань з імпічменту президента Дональда Трампа 53 голосами проти 47”, - йдеться у повідомленні.

Голосування відбулося після 13 годин дебатів.

На цих дебатах лідер Демократичної партії Чак Шумер також запропонував внести 11 правок до регламенту, проте всі вони були відхилені республіканцями.

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Як повідомлялося, 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома статтями – зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

21 січня у Сенаті США розпочався судовий розгляд справи про імпічмент президента Трампа.