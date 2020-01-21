Зміни до Конституції РФ ставлять під сумнів аргументи її повернення до ПАРЄ — Лінкявічус
Про це міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус написав у Twitter.
«Запропоновані поправки дають російській Конституції пріоритет над міжнародними угодами. Тепер зведено кінці з кінцями: міжнародне право для Росії нічого не означає. Але як щодо аргументів, які проклали шлях до безумовного повернення Росії до ПАРЄ?» - пише Лінкявічус.
Як повідомлялося, 15 січня у посланні до Федеральних зборів президент РФ Володимир Путін запропонував внести ряд правок до Конституції РФ, зокрема - обмежити пріоритет міжнародного права.
Росію у квітні 2014 року було позбавлено права голосу в ПАРЄ через анексію Криму. Оскільки Москва не виконала жодної вимоги відповідних резолюцій Асамблеї, санкції проти РФ продовжували кілька разів. На знак протесту російські депутати не брали участі у роботі Асамблеї з 2016 року. Влітку 2017 року Москва припинила платити внески до бюджету Ради Європи, навіть йшлося про те, що Росія зовсім залишить ПАРЄ. Після цього стали говорити, що неучасть Росії у ПАРЄ обмежує права російських громадян, зокрема неможливість оскарження рішень російського суду в ЄСПЛ, що можливо завдяки визнанню Росією пріоритету визнаних нею міжнародних договорів та законів.
У результаті в ніч на 25 червня 2019 року ПАРЄ прийняла резолюцію, яка дозволила делегації РФ повернутися в асамблею.