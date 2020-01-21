Зміни до Конституції РФ ставлять під сумнів аргументи її повернення до ПАРЄ — Лінкявічус

Запропоновані зміни до Конституції РФ про пріоритетність російських законів над міжнародними угодами ставлять під сумнів аргументи, що передували поверненню делегації Росії до ПАРЄ.

Про це міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус написав у Twitter.

«Запропоновані поправки дають російській Конституції пріоритет над міжнародними угодами. Тепер зведено кінці з кінцями: міжнародне право для Росії нічого не означає. Але як щодо аргументів, які проклали шлях до безумовного повернення Росії до ПАРЄ?» - пише Лінкявічус.

Як повідомлялося, 15 січня у посланні до Федеральних зборів президент РФ Володимир Путін запропонував внести ряд правок до Конституції РФ, зокрема - обмежити пріоритет міжнародного права.

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Росію у квітні 2014 року було позбавлено ​​права голосу в ПАРЄ через анексію Криму. Оскільки Москва не виконала жодної вимоги відповідних резолюцій Асамблеї, санкції проти РФ продовжували кілька разів. На знак протесту російські депутати не брали участі у роботі Асамблеї з 2016 року. Влітку 2017 року Москва припинила платити внески до бюджету Ради Європи, навіть йшлося про те, що Росія зовсім залишить ПАРЄ. Після цього стали говорити, що неучасть Росії у ПАРЄ обмежує права російських громадян, зокрема неможливість оскарження рішень російського суду в ЄСПЛ, що можливо завдяки визнанню Росією пріоритету визнаних нею міжнародних договорів та законів.

У результаті в ніч на 25 червня 2019 року ПАРЄ прийняла резолюцію, яка дозволила делегації РФ повернутися в асамблею.