Путін створить для Медведєва посаду в Радбезі

Президент РФ Володимир Путін запропонував Дмитру Медведєву після відставки з посади прем'єр-міністра зайняти пост заступника голови Радбезу, що створюється спеціально для нього.

Про це він заявив на спеціальному засіданні кабінету міністрів, повідомляє Інтерфакс.

«Дмитро Анатолійович (Медведєв - ред.) завжди займався цими питаннями, і, з точки зору підвищення нашої обороноздатності і безпеки, я вважаю за можливе і просив його про це, щоб він зайнявся в майбутньому саме цими питаннями, цієї категорії. Вважаю за можливе і зроблю це найближчим часом - введу посаду заступника голови Ради безпеки», - сказав Путін.

Як відомо, головою Радбезу РФ є президент. До ради також входять 11 постійних членів, в тому числі секретар ради (зараз це Микола Патрушев). Медведєв є одним з постійних членів Радбезу.

Коментуючи відставку уряду, Путін сказав, що задоволений роботою кабінету. За його словами, чиновникам вдалося зробити не все, але це і не було можливо. Він також доручив членам уряду виконувати свої обов'язки до формування нового складу.

Раніше прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв оголосив про відставку уряду, пославшись при цьому на 117-ту статтю Конституції.

Перед цим президент Путін виступив з посланням Федеральним зборам і запропонував винести на обговорення пакет поправок до Конституції про частковий перерозподіл повноважень між органами влади. Зокрема, він запропонував дати Держдумі право затверджувати, а не тільки погоджувати призначення прем'єр-міністра, віце-прем'єрів та інших членів уряду.