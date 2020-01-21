Трамп у Давосі закликав країни ЄС купувати енергопродукти зі США

Європейським країнам краще купувати американські енергопродукти заради власної енергетичної безпеки від недоброзичливих постачальників.

Про це заявив президент США Дональд Трамп на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“З огляду на великі залишки американського газу, які нині є доступними. Нашим європейським союзникам більше не потрібно бути вразливими перед іншими недоброзичливими постачальниками енергопродуктів. Ми закликаємо наших друзів у Європі користуватися американським постачанням (енергопродуктів — ред.) для того, аби добитися справжньої енергетичної безпеки”, - заявив він.

Глава Білого дому також відзначив, що нині Сполученим Штатам більше самим не потрібно імпортувати енергопродукти з “ворожих країн” через власні запаси.

За словами Трампа, нині американська економіка знаходиться на середині шляху до стрімкого економічного зростання.

Більш того, Трамп закликав уряди інших країн боротися з бюрократією для полегшення життя власних громадян.

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Як відомо, у швейцарському Давосі сьогодні розпочався Всесвітній економічний форум (ВЕФ), який триватиме до 24 січня. Україну на ВЕФ представить Президент Володимир Зеленський, який прибуде до Швейцарії 22 січня. Програмою візиту передбачено його виступ на форумі. Зеленський також планує провести там засідання Національної інвестиційної ради.

Фото: World Economic Forum / Manuel Lopez