Захист клімату: Тунберг уже виступила у Давосі, пізніше - промова Трампа

Шведська кліматична активістка й співініціаторка екологічного руху Fridays for Future Грета Тунберг закинула світовим лідерам недостатні зусилля для захисту клімату.

Про це вона заявила під час промови на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у вівторок, 21 січня, повідомляє Deutsche Welle.

"Всі ми боремось за довкілля та клімат. Якщо подивитись ширше, в принципі нічого не було зроблено. Це вимагатиме набагато більшого. Все лише починається", - заявила Тунберг.

Вона визнала, що її кліматична кампанія, що розпочалася зі страйків школярів, привернула величезну увагу по всьому світу, однак все ще не привела до кардинальних змін. "Є різниця між тим, щоб бути почутими, та тим, щоб привести до чогось. Я не та людина, яка має скаржитися на те, що її не почули. Мене постійно чують. Але наука та голос молоді не в центрі розмови", - додала вона.

Активістка вважає, що кожна людина має більше дізнатися про зміни клімату та глобальне потепління. "Не трактуючи це як справжню кризу, ми не можемо її вирішити", - наголосила вона.

Пізніше у вівторок на форумі має виступити президент США Дональд Трамп, який у питанні захисту клімату вважається головним опонентом Тунберг через те, що він відкидає глобальне потепління та його негативний вплив на планету. Через різні погляди Трампа і Тунберг до їхнього заочного протистояння у Давосі прикута велика увага ЗМІ, зазначає видання.

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Як повідомляв Укрінформ, у швейцарському Давосі 21 січня розпочинається Всесвітній економічний форум, який триватиме до 24 січня. Очікується, що цього року у Давос приїдуть 3000 лідерів зі 117 країн.

Серед запрошених гостей - президент США Дональд Трамп, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, канцлер Австрії Себастьян Курц. Україну на ВЕФ представить Президент Володимир Зеленський, який прибуде до Швейцарії 22 січня. Крім того, як почесний спікер на традиційному Українському сніданку, що відбудеться 23 січня з нагоди Всесвітнього економічного форуму, очікується Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Варто також зауважити, що уперше за піввікову історію економічного форуму в Давосі визначено, що п'ять найбільших світових ризиків є екологічними. Ідеться про кліматичні катастрофи, втрату біорізноманіття та руйнування наземних і водних екосистем.

Фото: World Economic Forum/Sandra Blaser