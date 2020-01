Імпічмент президента США: Бути чи не бути?

Сенат 21 січня розпочне перші слухання в судовому процесі з імпічменту Трампа

Справа, що напряму пов'язана з Україною, переходить до завершальної фази, в якій Сенат після розслідування в Палаті представників має виступити в ролі суду над президентом. І хоча Білий дім та республіканська більшість у Сенаті випромінюють упевненість у швидкому виправданні Трампа, певна інтрига все ж залишається. Вона полягає в тому, чи залучатимуться до процесу на вимогу демократів додаткові свідки, які ще не виступали в Конгресі, але так чи інакше вже встигли зробити незручні для захисту Трампа заяви. Йдеться, зокрема, про відомого республіканського яструба Джона Болтона, відданого Трампу керівника його адміністрації Міка Малвені, держсекретаря США Майкла Помпео та інших ключових фігур.

У ЧОМУ ІНТРИГА?

Демократи наполягають на неодмінному проведенні слухань із трьома названими, а також іншими особами, які були в курсі тиску Білого дому на Україну, а дехто з них брав безпосередню участь у цьому процесі. Нагадаємо, опоненти президента звинувачують його в тому, що він незаконно зупинив затверджену Конгресом оборонну допомогу для України. Взамін Трамп вимагав від влади в Києві розпочали розслідування проти родини Джо Байдена, який є одним із його головних конкурентів у президентських перегонах. До речі, незаконність дій Білого дому офіційно підтвердила минулого тижня й Рахункова палата США. Це питання, вочевидь, буде враховане в подальшому судовому розгляді. Однак захист Трампа вже зараз наполягає, що всі звинувачення проти президента не входять до категорії порушень, які передбачають імпічмент.

Тим часом, республіканська більшість у Сенаті виступає проти вимог демократів щодо свідків, і взагалі хотіла би завершити процес виправданням президента максимально швидко. Наразі вона має таку можливість. Цього хотів би й сам Трамп.

Тим не менше, рішення по свідках розглядатиметься на загальному голосуванні верхньої палати Конгресу США. Їх залучення може якщо не повернути судовий процес на користь демократичної меншості, то хоча би створити "зачіпки" для цього, адже свідкам є що сказати.

"НЕЗРУЧНІ" СВІДКИ

Наприклад, ексрадник Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон, коли дізнався про задум Білого дому натиснути на Україну, порівняв це з "нарко-оборудками". Тоді він назвав Руді Джуліані, який керував процесом, "гранатою, що підірве всіх", та доручив своїй помічниці Фіоні Гілл доповісти про все головному юристу Ради з питань нацбезпеки.

Джон Болтон / Фото: Getty Images

Пізніше Болтон, який залишив команду Трампа не без скандалу, заявив, що готовий свідчити в Сенаті у справі імпічменту, якщо отримає офіційний виклик.

Мік Малвені / Фото: brightspotcdn.com

Інший потенційний свідок – в.о. глави адміністрації Білого дому Мік Малвені – відомий скандальними заявами на брифінгу в жовтні минулого року. Тоді він, на подив журналістів, прямим текстом заявив, що військова допомога Україні була затримана, аби змусити розпочати розслідування проти Байденів. За неофіційною інформацією, це тоді настільки розлютило самого Трампа, що він хотів звільнити Малвені, однак не став ризикувати розколом у своїй команді в розпал розслідування з імпічменту.

Майкл Помпео

Держсекретар США Майкл Помпео останнім часом не припиняє відбиватися від атак, пов'язаних зі звільненням посла США в Україні Марі Йованович. Минулого тижня, після того, як стало відомо про можливе стеження за дипломаткою, критика Помпео лише збільшилась. Його свідчення під присягою в Сенаті могли би з'ясувати ще більше деталей по справі з імпічменту, яку в Вашингтоні вже давно називають "Україногейтом".

Парнас, Джуліані / Фото: Al Drago/Bloomberg

До списку потенційних свідків демократи хотіли би долучити ще одного персонажа – Лева Парнаса, який був спільником Джуліані в контактах із Києвом. Бізнесмен радянського походження несподівано вирішив розкрити всі карти Білого дому з української справи після того, як зав'яз у звинуваченнях щодо незаконних грошових оборудок. Його свідчення й докази, надані Палаті представників у справі імпічменту, викликали ефект бомби.

Утім у Трампа заявили, що не можна довіряти людині, яка перебуває під слідством, і що сам Парнас таким чином хоче викрутитися. Демократи ж, навпаки, хотіли би заслухати Парнаса в судовому процесі з імпічменту. Як заявила сенаторка Камала Гарріс, "він має постати перед нами, щоб ми могли визначити, чи можна йому довіряти". За її словами, є багато способів для цього.

Гантер Байден, Джо Байден / Фото: Getty Images

Республіканці заперечують вимогам демократів й натомість пропонують викликати на слухання самого Джо Байдена, а також його сина Гантера, зокрема, по справі Burisma. Це вочевидь підірве президентську кампанію конкурента Трампа.

TO BE, OR NOT TO BE? ТАК БУТИ ЧИ НЕ БУТИ?

Головна задача демократів на початковому етапі судового процесу – добитися внесення пункту про слухання ключових, на їхню думку, свідків у правила проведення імпічменту. Для цього їм потрібно перетягнути на свій бік хоча би чотирьох республіканців із верхньої палати. Часу майже не залишилось – процедурні голосування мають відбутися вже у вівторок.

Цей момент дійсно можна вважати ключовим для демократів, а також для справи імпічменту в цілому: "To be, or not to be"? Якщо питання свідків усе ж буде вирішено на користь демократів, або хоча би у вигляді компромісу, далі все залежатиме від того, що вони озвучать на слуханнях.

Республіканці ж явно налаштовані скористатися своєю більшістю й завершити процес імпічменту до 4 лютого, коли президент має виступити з промовою перед Конгресом про стан справ у країні. Однак, враховуючи турбулентність американської політики та неочікувані повороти, які часом перечили прогнозам соціологів, несподіванок не слід виключати й зараз.

Демократи дійсно мають вкрай мало шансів – навіть на стартових позиціях судового процесу в Сенаті. Тим не менше, останні соцопитування показують, що значна більшість американців (69%, а це більше двох третин електорату) хочуть бачити додаткових свідків на суді президента. Це мало би означати, що сенатори, насамперед від Республіканської партії, мали би прислухатися до своїх виборців, щоби не втратити підтримку в домашніх штатах. Утім існує велика вірогідність, що вони просто віддадуть перевагу партійним інтересам для того, щоби врятувати свого президента.

Якщо демократам вдасться добитися слухань із запропонованими свідками, і якщо вони розкриють додаткові докази явних порушень президентом законів і Конституції США, республіканцям буде все складніше захистити Дональда Трампа від імпічменту.

Отже, яким буде процес імпічменту впродовж наступних днів? За пропозицією голови республіканської більшості сенатора Мітча Макконнелла, у вівторок повинні розпочатися вступні промови менеджерів з імпічменту президента Трампа, так званих "прокурорів" від демократів. Стороні обвинувачення пропонується два дні по 12 годин, щоби зачитати всі аргументи на користь імпічменту.

Дональд Трамп / Фото: The White House

У п'ятницю, 24 січня пропонується почати подібні за хронологією виступи захисту президента. Минулого тижня Трамп посилив свою команду юристів, у тому числі, "зубрами" з конституційного права – професором Гарварду Аланом Дершовіцом, а також відомим правовиком Кеннетом Старром, який брав участь у процесі імпічменту президента-демократа Білла Клінтона.

Головуватиме на засіданні верховний суддя Джон Робертс, який уже склав присягу минулого четверга. Сенатори в судовому процесі з імпічменту виступатимуть як журі присяжних. Їм забороняється користуватися будь-якими електронними пристроями та навіть спілкуватися одне з одним у залі засідань. Усі запитання вони можуть передавати головуючому на засіданні верховному судді в письмовому вигляді.

Тим часом, зараз у США навіть ліберальні ЗМІ передрікають швидкий процес судового розгляду в Сенаті – не на користь демократичної меншості. Хоча самі демократи все ж зберігають сподівання отримати невеликий шанс на отримання переваги. Так чи інакше, подальші процеси в Сенаті окреслять третій історичний суд над президентом США. І в ньому на центральному плані фігуруватиме українське питання.

Ярослав Довгопол, Вашингтон

Перше фото: The White House