Трамп хоче звільнити главу апарату Білого дому — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп планує звільнити главу апарату Білого дому Міка Малвені, який під час слухань щодо імпічменту підтвердив спроби натиснути на Київ.

Про це повідомляє The Hill із посиланням на The Washington Post.

“Президент Трамп погрожує звільнити главу апарату Білого дому Міка Малвені через його “невдалі виступи” під час процедури розгляду імпічменту в Палаті представників”, - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовників, Трамп був, зокрема, обурений виступом Малвені 17 жовтня, коли той на пресконференції публічно визнав, що військова допомога Україні була затримана, аби натиснути на Київ, щоб змусити розпочати розслідування проти сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Пізніше він спростував свої слова, заявивши, що не було ніякої “послугу за послугу” між Вашингтоном і Києвом.

Також видання зауважує, що на думку кількох радників Трампа, звільнення Малвені зараз було би дуже ризикованим кроком, адже він може дати “важливі свідчення” у справі про імпічмент. Також коментатори не бачать можливості знайти йому заміну з огляду на те, що Білий дім переживає “непростий” в цілому період.

Читайте також: Журналісти CNN знайшли докази зустрічей Трампа з Парнасом і Фруманом

Як повідомляв Укрінформ, у Конгресі США триває розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

Скарга викривача щодо телефонної розмови президентів Трампа й Зеленського спричинила загострення внутрішньополітичної ситуації в США. Це також дало формальну нагоду розпочати процес імпічменту президента Трампа.

Зі стенограми спілкування президентів, оприлюдненої Білим домом, стало відомо, що Трамп наполягав на початку розслідування в Україні проти сина його головного опонента на виборах Джо Байдена - Гантера, який обіймав одну з керівних посад у газовидобувній компанії “Burisma”.

Фото: The White House