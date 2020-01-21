Президент Європейської ради назвав напрямки діяльності ЄС з врегулювання в Лівії

Президент Європейської ради Шарль Мішель підтвердив намір Євросоюзу відігравати вирішальну роль у контролі за припиненням вогню, у політичній стабілізації та в економічному відновленні Лівії.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Європейської Ради.

«Я хочу підтвердити зобов’язання Європейського Союзу щодо негайного припинення насильства в Лівії ...Ми підтримуємо єдність, суверенітет та територіальну цілісність Лівії, що відповідає інтересам регіональної стабільності та заможності, і є життєво важливим для Європи», - наголосив Шарль Мішель.

Він зауважив, що ЄС підтримує зусилля ООН з врегулювання кризи, початку політичних переговорів між учасниками конфлікту, і закликає до відповідної співпраці Африканський Союз та Лігу арабських держав.

«Ми налаштовані відігравати важливу роль у реалізації рішень Берлінської конференції. Ми представляємо головного економічного партнера та найбільшого інвестора», - зауважив президент Європейської ради.

За його словами, у короткотерміновій перспективі головна увага приділяється забезпеченню стійкого припинення вогню та дотриманню ембарго на постачання зброї в Лівію. У довгостроковій політиці ЄС рухатиметься чотирма головними напрямками.

У політичній сфері – ЄС підтримує скликання майбутньої національної конференції, організацію виборів та, ймовірно, надаватиме допомогу у розробці Конституції країни.

В економіці – європейська сторона нарощуватиме зусилля з розбудови національних інституцій, таких як Національна нафтова компанія, Центробанк або Інвестиційне агентство Лівії.

В секторі безпеки – ЄС підтримуватиме реформи та надаватиме практичну допомогу, у тому числі в рамках триваючої цивільної прикордонної місії (EUBAM).

У сфері прав людини – для забезпечення таких прав Євросоюз має намір використати свій найкращий досвід.

Як повідомляв Укрінформ, міжнародна конференція з питань Лівії на запрошення канцлера Німеччини Ангели Меркель відбулася 19 січня у Берліні. Зустріч, яка зібрала світових та регіональних лідерів, мала на меті переконати уряди держав, що підтримують ворогуючі сторони в Лівії, відмовитися від протистояння, а також постачання зброї, фінансів та військової допомоги.