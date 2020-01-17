Сассолі презентує у Давосі позицію Європарламенту щодо кліматичних змін

Президент Європарламенту Девід Сассолі має намір представити депутатів щодо надзвичайної кліматичної ситуації на міжнародному економічному форумі, якій наступного тижня відбудеться у швейцарському Давосі.

Таке повідомлення оприлюднене на сайті Європейського парламенту.

“Наш континент зараз стикається із глибокими трансформаціями, що пов’язані із кліматичними змінами: зростання нерівності, ризики у глобальній торгівлі та небезпеки у нашому сусідстві. Протягом минулих місяців Європейський парламент показав своє лідерство у вирішенні надзвичайної кліматичної ситуації. Я донесу це послання до світових лідерів наступного тижня в Давосі», - сказав Сассолі.

Він зауважив, що всі країни, багатонаціональні компанії та всі люди несуть відповідальність за реальні дії з порятунку нашої планети.

«Я сподіваюся пояснити та обмінятися нашим баченням Європи та ролі ЄС у світі протягом наступних років. Ми маємо бути здатними забезпечити мир і стабільність, захистити демократію та верховенство права, та поважати права громадян – як у Європі, так і по усьому світу», - наголосив президент Європарламенту.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Давос і провести там засідання Національної інвестиційної ради. Очікується, що візит відбудеться 22 січня. До цього Українська асоціація венчурного та приватного капіталу повідомила, що в Українському домі в Давосі відбудеться закрите засідання Національної інвестиційної ради України, яке очолить Президент Володимир Зеленський.

21-24 січня у швейцарському Давосі відбудеться Всесвітній економічний форум.