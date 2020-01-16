В Індонезії два острови повністю пішли під воду через глобальне потепління

Два незаселених острови в індонезійській провінції Південна Суматра повністю пішли під воду після підвищення рівня моря через глобальне потепління.

Про це повідомляє The Straits Times, наводячи дані місцевої організації "Форум по навколишньому середовищу Індонезії (Walhi)".

"Острови Бетет і Гундул, які технічно знаходяться в регентстві Баньюасін, пішли під воду і зараз знаходяться на 1-3 м нижче рівня моря", - йдеться у публікації.

"Ці острови були незаселеними. Острів Бетет є частиною національного парку Бербак-Сембіланг", - сказав виконавчий директор Уолхі Південної Суматри Уалул Собрі.

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За його словами, якщо не вжити термінових заходів, то під загрозою зникнення перебуватимуть ще чотири острови, що входять до складу цієї провінції.

Зокрема, острів Бурунг вже знаходиться на нульовій позначці. Острови Калонг і Салах Нама — приблизно на рівні двох метрів над поверхнею води, острів Крамат — близько 3 м над водою.

Салах Нама все ще заселений, незважаючи на те, що з 1990-х років місцеві жителі поступово почали залишати його, в тому числі через підвищення рівня води.

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Кліматичні зміни, зумовлені подальшим потеплінням, загрожують таким острівним країнам, як Індонезія, де мільйони людей проживають у низько розташованих прибережних районах.

Індонезія знаходиться на найбільшому в світі архіпелазі, до складу якого входять 18 тис. островів.