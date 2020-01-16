ОБСЄ вітає розблокування Вікіпедії у Туреччині

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір привітав рішення турецького суду щодо розблокування доступу до онлайн-енциклопедії Wikipedia.

Відповідна заява опублікована у четвер на сайті ОБСЄ.

"Це (скасування заборони Вікіпедії у Туреччині – ред.) – перемога у питанні доступу до інформації та свободи вираження поглядів у Туреччині для всіх громадян Туреччини, позбавлених доступу до всесвітньої енциклопедії, і для всіх тих, хто добивався відновлення доступу протягом останніх двох років", - заявив Дезір.

За його словами, він порушував це питання кілька разів під час спілкування з турецькою владою, у тому числі під час свого офіційного візиту до Туреччини в червні 2019 року.

Представник ОБСЄ висловив сподівання, що, "незважаючи на цю позитивну новину", в Туреччині будуть вжиті й інші кроки, адже "в країні все ще багато заблокованих вебсайтів".

Як повідомляв Укрінформ, у Туреччині 16 січня знову запрацювала Wikipedia – відповідне рішення було ухвалено судом в Анкарі після того, як Конституційний суд Туреччини визнав блокування незаконним.

Туреччина наприкінці квітня 2017 року заблокувала доступ до онлайн-енциклопедії Wikipedia всіма мовами на території всієї країни, звинувативши її у наклепницькій кампанії проти країни. Це сталося після того, як ресурс відмовився видалити статті, в яких Туреччина нібито змальовувалася як держава, що підтримує ІДІЛ та інші терористичні організації.

Американська неприбуткова організація Wikimedia Foundation, яка є засновницею ресурсу, подала позов до Європейського суду з прав людини стосовно блокування сайту на території Туреччини. Наприкінці минулого року Конституційний суд Туреччини визнав незаконним блокування Wikipedia.