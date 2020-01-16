У Туреччині розблокували онлайн-енциклопедію Wikipedia

У Туреччині знову запрацювала Wikipedia – відповідне рішення було прийняте судом в Анкарі, після того як Конституційний суд Туреччини визнав блокування незаконним.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині.

«Суд Анкари направив своє рішення до Управління інформаційних та комунікаційних технологій для подальших дій», - повідомили в суді.

Сьогодні зранку сайт не працював, зараз працює, всі сторінки відкриваються.

Як відомо, в кінці квітня 2019 року Туреччина заблокувала доступ до онлайн-енциклопедії Wikipedia всіма мовами на території всієї країни, звинувативши її у наклепницькій кампанії проти країни. Це сталося після того як ресурс відмовився видалити статті, в яких Туреччина нібито змальовувалася як держава, що підтримує ІДІЛ та інші терористичні організації.. Американська неприбуткова організація Wikimedia Foundation, яка є засновницею ресурсу.

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Вікіпедія, подала позов до Європейського суду з прав людини стосовно блокування сайту на території Туреччини. В кінці минулого року Конституційний суд Туреччини визнав незаконним блокування Wikipedia.