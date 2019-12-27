Конституційний суд Туреччини визнав незаконним блокування Вікіпедії

Запроваджена урядом Туреччини заборона Вікіпедії порушує свободу вираження поглядів, ухвалив конституційний суд країни.

Про це інформує АР.

"Конституційний суд Туреччини у четвер виніс рішення на користь Вікіпедії, заявивши, що дворічна заборона інтернет-енциклопедії є порушенням свободи вираження поглядів", - ідеться у повідомленні.

У квітні 2017 року влада Туреччини заблокувала Вікіпедію, звинувативши її у наклепницькій кампанії проти країни. Це сталося після того як ресурс відмовився видалити статті, в яких Туреччина нібито змальовувалася як держава, що підтримує ІДІЛ та інші терористичні організації.

Відтоді доступ до Вікіпедії та всіх її мовних версій у Туреччині був заблокований.

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Перемовини з турецькими посадовцями скінчилися нічим, а заборонні рішення судів нижчої інстанції залишилися незмінними. У зв'язку з цим інтернет-енциклопедія подала позов до конституційного суду Туреччини.