Конституційний суд Туреччини визнав незаконним блокування Вікіпедії

Конституційний суд Туреччини визнав незаконним блокування Вікіпедії

Укрінформ
Запроваджена урядом Туреччини заборона Вікіпедії порушує свободу вираження поглядів, ухвалив конституційний суд країни.

Про це інформує АР.

"Конституційний суд Туреччини у четвер виніс рішення на користь Вікіпедії, заявивши, що дворічна заборона інтернет-енциклопедії є порушенням свободи вираження поглядів", - ідеться у повідомленні.

У квітні 2017 року влада Туреччини заблокувала Вікіпедію, звинувативши її у наклепницькій кампанії проти країни. Це сталося після того як ресурс відмовився видалити статті, в яких Туреччина нібито змальовувалася як держава, що підтримує ІДІЛ та інші терористичні організації.

Відтоді доступ до Вікіпедії та всіх її мовних версій у Туреччині був заблокований.

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Перемовини з турецькими посадовцями скінчилися нічим, а заборонні рішення судів нижчої інстанції залишилися незмінними. У зв'язку з цим інтернет-енциклопедія подала позов до конституційного суду Туреччини.

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