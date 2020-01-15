Добре зрежисована вистава: Кулеба прокоментував відставку уряду РФ

Оголошена сьогодні відставка уряду Російської Федерації є не проявом реальної демократії, а результатом домовленостей.

Таку думку висловив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу під час зустрічі з пресою за підсумками візиту до штаб-квартири НАТО у Брюсселі.

"Ми розуміємо: все, що відбувається в Росії на такому рівні, - це добре зрежисовані вистави, це не є продукт прямої, реальної і живої демократії. Я думаю, що вони там про все домовилися. Не дивуюся, що вже Дмитро Медведєв отримав гідну альтернативну посаду", - сказав український урядовець.

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Раніше прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв оголосив про відставку уряду. Президент Путін запропонував Медведєву посаду заступника голови Радбезу, яку запровадять спеціально для нього.