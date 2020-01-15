Уряд Росії подав у відставку

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв вважає правильним на тлі оголошених президентом Володимиром Путіним пропозицій про зміну конституції подати у відставку уряду в чинному складі.

Про це він повідомив у ході зустрічі Путіна з Кабінетом міністрів РФ, повідомляє ТАСС.

"Ці зміни, коли вони будуть прийняті, цілком ймовірно, і це буде зроблено після обговорення, як це було сказано, вони внесуть суттєві зміни не тільки в цілий ряд статей конституції, а й у цілому в баланс влади, влади виконавчої, влади законодавчої, влади судової. У цьому контексті очевидно, що ми, як уряд Російської Федерації, маємо надати президенту нашої країни можливість приймати всі необхідні рішення, і в цих умовах я вважаю, що було правильним, що відповідно до статті 117 Конституції РФ уряд Російської Федерації в нинішньому складі подав у відставку", - сказав російський прем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, президент РФ Володимир Путін запропонував внести ряд змін до конституції, що стосуються політичної системи, і провести голосування громадян з цього питання. Про це він заявив у ході послання до Федеральних зборів раніше 15 січня.

Зокрема, він запропонував передати Держдумі право затверджувати кандидатуру прем'єр-міністра, а за поданням глави уряду - всіх віце-прем'єрів і федеральних міністрів (зараз склад уряду затверджує президент). При цьому президент не матиме права відхилити ці кандидатури.

Водночас, на думку Путіна, за президентом має залишитися право усувати прем'єр-міністра, його заступників та інших міністрів у разі, якщо ті втратили довіру або неналежним чином виконують свої обов'язки.

Російський лідер також запропонував висувати суворіші вимоги до тих, хто може претендувати на посаду президента Росії. Тут він запропонував закріпити пункт про постійне проживання на території Росії не менш як 25 років, відсутність іноземного громадянства або посвідки на проживання, причому не тільки на момент участі у виборах, а й раніше.