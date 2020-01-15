Помпео обговорив санкції проти КНДР з главами МЗС Японії і Південної Кореї
Про це повідомляє KYODO NEWS.
«Ми погодилися з тим, що Північна Корея повинна докладати позитивні зусилля в переговорах з США, а не чинити провокаційні дії», - сказав міністр закордонних справ Японії Тошіміцу Мотегі журналістам.
Переговори високопоставлених дипломатів США, Південної Кореї та Японії пройшли у Східному Пало-Альто, недалеко від Сан-Франциско.
За їхніми результатами глава МЗС Японії заявив, що сторони дійшли згоди у тому, що економічні санкції проти КНДР не повинні бути скасовані до тих пір, поки не з'явиться який-небудь прогрес у переговорах щодо денуклеаризації країни.
Також у Держдепартаменті США зазначили, що на зустрічі сторони «підкреслили важливість альянсів США-Південна Корея і США-Японія для безпеки і процвітання в Індо-Тихоокеанському регіоні й у світі».
Фото: KYODO NEWS