Помпео відмовився виступати у Палаті представників щодо Ірану

Держсекретар США Майкл Помпео скасував свою участь у слуханнях в Палаті представників щодо політики США стосовно Ірану після того, як ситуація між двома країнами загострилася внаслідок ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані.

Про це зазначив у понеділок конгресмен Еліот Енгел, який очолює Комітет у закордонних справах Палати представників, в офіційній заяві, розміщеній на сайті комітету.

"Я розчарований і невдоволений, що державний секретар Помпео не з'явиться перед комітетом завтра", - зауважив впливовий конгресмен від Демократичної партії.

За його словами, щодня в американському суспільстві виникають нові запитання щодо ліквідації Сулеймані.

"Чи справді (з боку іранського генерала – ред.) була неминуча загроза? Чи це було частиною більшої операції? Яким було правове обґрунтування? Як рухатися далі?", - озвучив конгресмен запитання на адресу нинішньої адміністрації.

Читайте також: Іран хоче подати до суду на Трампа за вбивство Сулеймані

Він назвав "розмитими" роз'яснення, що надходять з Білого дому й Держдепартаменту США. Законодавець також зазначив, що слухання були би гарною нагодою для Помпео відповісти на всі запитання перед американським народом.

"Комітет розраховує заслухати його (державного секретаря США – ред.) незабаром", - підкреслив конгресмен.

Слухання в Комітеті у закордонних справах Палати представників на тему: "Від санкцій до удару по Сулеймані: Оцінка політики адміністрації щодо Ірану" заплановані на середу о 10-й ранку за Вашингтоном. Серед спікерів, крім держсекретаря США, зазначені також президент Ради з міжнародних відносин Річард Хаасс, представник Інституту Брукінгса Авріл Гейнс та колишній радник з питань національної безпеки Стівен Гедлі.