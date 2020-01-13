Помпео відмовився виступати у Палаті представників щодо Ірану
Про це зазначив у понеділок конгресмен Еліот Енгел, який очолює Комітет у закордонних справах Палати представників, в офіційній заяві, розміщеній на сайті комітету.
"Я розчарований і невдоволений, що державний секретар Помпео не з'явиться перед комітетом завтра", - зауважив впливовий конгресмен від Демократичної партії.
За його словами, щодня в американському суспільстві виникають нові запитання щодо ліквідації Сулеймані.
"Чи справді (з боку іранського генерала – ред.) була неминуча загроза? Чи це було частиною більшої операції? Яким було правове обґрунтування? Як рухатися далі?", - озвучив конгресмен запитання на адресу нинішньої адміністрації.
Він назвав "розмитими" роз'яснення, що надходять з Білого дому й Держдепартаменту США. Законодавець також зазначив, що слухання були би гарною нагодою для Помпео відповісти на всі запитання перед американським народом.
"Комітет розраховує заслухати його (державного секретаря США – ред.) незабаром", - підкреслив конгресмен.
Слухання в Комітеті у закордонних справах Палати представників на тему: "Від санкцій до удару по Сулеймані: Оцінка політики адміністрації щодо Ірану" заплановані на середу о 10-й ранку за Вашингтоном. Серед спікерів, крім держсекретаря США, зазначені також президент Ради з міжнародних відносин Річард Хаасс, представник Інституту Брукінгса Авріл Гейнс та колишній радник з питань національної безпеки Стівен Гедлі.