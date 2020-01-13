Іран хоче подати до суду на Трампа за вбивство Сулеймані

Іран позиватиметься у міжнародні суди до президента США Дональда Трампа за вбивство генерала Касема Сулеймані.

Про це заявив глава судової влади Ірану Ібрагім Райсі, повідомляє агенція Fars.

"Це питання, безумовно, розглядатиметься у штаб-квартирі з прав людини у співпраці з міністерством закордонних справ та іншими органами. Ми маємо зробити так, щоб президент США відповідав за свої вчинки як головний підозрюваний... Він мусить постати перед міжнародним трибуналом", - сказав Райсі.

Зокрема, Трампа збираються притягнути до відповідальності за те, що він віддав військовим наказ на знищення Сулеймані.

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Як повідомлялося, у ніч проти 3 січня США здійснили ракетний обстріл поблизу Міжнародного аеропорту Багдада, внаслідок чого був убитий командир елітного підрозділу «Ель-Кудс» "Корпусу вартових ісламської революції" Касем Сулеймані.

8 січня іранські військові обстріляли американську військову базу в Іраку. Відповідальність за це взяв на себе КВІР.