До та після збитого літака МАУ з Тегерана вилетіли два борти на Стамбул

По одному рейсу авіакомпанії "Турецькі авіалінії" та компанії Atlasjet (обидва за маршрутом Тегеран-Стамбул), передувало та слідувало за літаком МАУ рейсу PS752, в який влучила іранська ракета.

Про це повідомляє турецьке видання Takvim.

"Літак номер рейсу KK1185 Atlasjet готувався до вильоту на той самий час, що й літак МАУ… На записах також було відображено, що рейс TK873 "Турецьких авіаліній" вилетів за 9 хвилин до вильоту літака МАУ", - вказано у повідомленні.

До тексту надано скріншоти, на одному з них видно, що літак "Турецьких авіаліній" рейсу TK873 до Стамбула мав вилетіти о 04.45, вилетів о 05.06, літак МАУ рейсу PS752 до Києва мав вилетіти о 05.15, коли й вилетів. Літак Atlasjet рейсу KK1185, який також мав вилетіти о 05.15, вилетів о 05.17.

Видання припускає, що двохвилинне запізнення літака Atlasjet могло мати важливе значення.

Слід відзначити, що з посиланням на МАУ раніше повідомлялося про те, що літак не вилетів вчасно, а затримався майже на годину. За даними авіакомпанії, він мав вилетіти о 05.15, але вилетів о 06.12 через необхідність, яка виникла в процесі підготовки до польоту.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по троє - громадян ФРН і Великої Британії.