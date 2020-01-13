До та після збитого літака МАУ з Тегерана вилетіли два борти на Стамбул
Про це повідомляє турецьке видання Takvim.
"Літак номер рейсу KK1185 Atlasjet готувався до вильоту на той самий час, що й літак МАУ… На записах також було відображено, що рейс TK873 "Турецьких авіаліній" вилетів за 9 хвилин до вильоту літака МАУ", - вказано у повідомленні.
До тексту надано скріншоти, на одному з них видно, що літак "Турецьких авіаліній" рейсу TK873 до Стамбула мав вилетіти о 04.45, вилетів о 05.06, літак МАУ рейсу PS752 до Києва мав вилетіти о 05.15, коли й вилетів. Літак Atlasjet рейсу KK1185, який також мав вилетіти о 05.15, вилетів о 05.17.
Видання припускає, що двохвилинне запізнення літака Atlasjet могло мати важливе значення.
Слід відзначити, що з посиланням на МАУ раніше повідомлялося про те, що літак не вилетів вчасно, а затримався майже на годину. За даними авіакомпанії, він мав вилетіти о 05.15, але вилетів о 06.12 через необхідність, яка виникла в процесі підготовки до польоту.
Як повідомляв Укрінформ, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.
Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по троє - громадян ФРН і Великої Британії.