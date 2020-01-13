Заборону на польоти в Іран до катастрофи літака МАУ ввели тільки Штати — Мінінфраструктури

Обмеження для національних перевізників щодо польотів у столицю Ірану Тегеран до катастрофи літака МАУ, який збили іранські військові, запровадили лише Сполучені Штати Америки.

Про це заявляє Міністерство інфраструктури.

"Авіаційні влади країн світу, крім США, до авіакатастрофи 8 січня 2020 року не вводили обмеження для своїх національних перевізників щодо польотів у регіоні Тегерана", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Федеральна авіаційна адміністрація CША (FАА) 8 січня близько 00:00 UTC видала повідомлення щодо заборони використання повітряного простору в зоні польотної інформації Багдада, Тегерана, країн Перської та Оманської заток. Адміністрація заборонила цивільним повітряним суднам США виконувати польоти в цьому просторі.

У Мінінфраструктури наголосили, що закриття або обмеження використання повітряного простору тієї чи іншої країни є компетенцією держави, під відповідальністю якої перебуває цей повітряний простір. Іран же досі такої заборони не встановлював.

Утім, додали у міністерстві, авіаційні влади країн світу можуть рекомендувати перевізникам, що виконують польоти під прапором цієї держави, не використовувати ту чи іншу частину повітряного простору для планування польотів.

Проте авіаційні влади інших країн до 8 січня не вводили обмеження для своїх національних перевізників щодо польотів у цьому регіоні. Це підтверджує табло відправлення рейсів з аеропорту Тегерана до країн Європи, Близького Сходу, що свідчить про виконання рейсів у нічний час таких авіакомпаній, як Lufthansa, Turkish Airlines, Austrian Airlines, Qatar, AtlasGlobal.

У Мінінфраструктури нагадують, що рішенням Державіаслужби українським авіакомпаніям заборонені польоти у повітряному просторі Ірану та Іраку з 00:00 9.01.2020 року. Крім того, тільки після катастрофи літака української авіакомпанії поблизу аеропорту Тегерана авіаційні влади країн світу почали переглядати рекомендації щодо польотів до Ірану, Іраку, країн Перської та Оманської заток.

"Відповідні рекомендації уникати повітряного простору Ірану та Іраку надали авіаційні влади Франції, Німеччини, Великої Британії, Канади (з 11 січня) та інших країн. Європейська агенція з безпеки польотів EASA тільки 11 січня опублікувала рекомендацію повністю оминати повітряний простір Ірану та Іраку. До цього було рекомендовано використовувати повітряний простір Ірану не нижче FL250 (7600 метрів)", - заявляють у міністерстві.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

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Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Однак уранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Після вильоту з аеропорту авіалайнер наблизився до засекреченої військової бази, і його сприйняли як ворожий об'єкт.

Відповідальність за катастрофу літака МАУ взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції".

Президент МАУ Євгеній Дихне заявив на брифінгу 11 січня, що компанія «Міжнародні авіалінії України» не отримувала інформації про необхідність обмежити польоти до та з Тегерана у день вильоту літака, який виконував рейс PS752 і був збитий іранськими військовими 8 січня.