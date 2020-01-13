Єврокомісія може переглянути заборону комерційних польотів над Іраном

Єврокомісія не рекомендує здійснювати комерційні польоти у повітряному просторі Ірану на будь-яких висотах після збиття українського пасажирського літака іранськими військовими, але ще раз розгляне це питання нинішнього тижня.

Про це на брифінгу 13 січня заявив речник Єврокомісії з питань регіональної політики і транспорту Стефан де Кеєрсмакер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ризик комерційних операцій в авіаційному просторі Ірану був оцінений Європейським агентством з авіаційної безпеки EASA в координації з Європейською комісією з огляду на останню заяву Ірану, що його збройні сили випадково збили український пасажирський літак невдовзі після зльоту з аеропорту Тегерана. На основі доступної інформації рекомендації щодо безпеки, як запобіжний захід, пропонують уникати будь-яких польотів над Іраном на всіх висотах до подальшого повідомлення. Зрозуміло, що ми маємо справу з дуже динамічною ситуацією, тож нова оцінка буде зроблена Єврокомісією та країнами-членами цього тижня", - сказав речник Єврокомісії.

Читайте також: Авіакомпанії перенаправляють рейси з повітряного простору Ірану

У свою чергу, речник Єврокомісії із закордонних справ та політики безпеки Пітер Стано нагадав, що міністр закордонних справ Ірану Заріф у листі високому представнику ЄС визнав, що трагедія з українським літаком була результатом "людської помилки". Євросоюз узяв до уваги цю заяву та наголосив, що очікує від Ірану повної співпраці із широким, компетентним та незалежним розслідуванням відповідно до міжнародних стандартів.

Читайте також: KLM призупиняє польоти над Іраном та Іраком

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Проте вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Після вильоту з аеропорту авіалайнер наблизився до засекреченої військової бази, і його сприйняли як ворожий об'єкт.