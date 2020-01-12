На Тайвані переобрали президента, яка виступає за незалежність острова

На Тайвані відбулися президентські вибори, за результатами яких чинного президента Цай Інвень переобрали на другий термін.

За неї проголосували понад 57% (8,1 мільйона осіб) електорату, повідомляє Taiwan News.

Її головний суперник, прокитайський діяч Хань Ґоюй, який отримав 39%, визнав поразку.

Перемога Цай стала ударом для Пекіна, який не робив таємниці з того, що прагнув її усунення.

Читайте також: Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці Гонконгу у новорічну ніч

Інвень заявила, що тайванці проголосували за демократію і суверенітет та закликала Китай до діалогу і відмови від неприйнятних умов і погроз застосування сили.

"Китай намагався змусити нас до неприйнятних умов, тому у нас немає іншого вибору, крім як зміцнювати оборону", - сказала вона.

Вона закликала Пекін перестати погрожувати Тайваню та поважати те, що тільки 23 мільйони мешканців острова мають право самі визначати його майбутнє. За її словами, Пекін має усвідомити, що "демократичний Тайвань і його демократично обрана влада ніколи не здадуться перед погрозами".

Читайте також: Поліція у Гонконгу затримала близько 400 протестувальників

Перемогу Цай Інвень вже привітали, зокрема, у США. Державний секретар Майк Помпео високо оцінив її "відданість стабільності на берегах Тайванської протоки, попри невпинний тиск".

Нагадаємо: на Тайвані натомість набирають ваги політичні сили, ладні відмовитися від принципу «одного Китаю» і офіційно проголосити незалежність острова і його окремішність від континентального Китаю. Їхньою представницею є 63-річна Цай Інвень.

У січні 2019 року президент КНР попередив про можливість застосування сили проти "тих, хто виступає проти" мирного єднання Тайваню та Китаю.