Берлін скептично поставився до пропозиції Трампа розширити НАТО на Близький Схід

У Берліні скептично поставилися до ініціативи президента США Дональда Трампа розширити НАТО за рахунок країн Близького Сходу.

Про це сказав представник МЗС Німеччини Райнар Бреуль на брифінгу 10 січня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Всередині Альянсу мають відбутися дискусії щодо подальшої роботи, щодо можливих нових форм співпраці. Можна дискутувати про все. Але що стосується розширення, прийняття нових членів, то я адресую до статті 10 Вашингтонського договору", - сказав Бреуль.

Стаття 10 говорить, що "сторони можуть за одностайною згодою пропонувати будь-якій іншій європейській державі, яка здатна розвивати принципи цього Договору і сприяти безпеці у Північноатлантичному регіону, приєднатися до цього Договору…", нагадав дипломат і акцентував на слові "європейській".

Водночас, за його словами, Німеччина вітає, що НАТО є активним на Близькому Сході, причому давно та в активному діалозі з партнерами в регіоні.

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Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп 9 січня, виступаючи в Білому домі, заявив про необхідність розширити НАТО на Близький Схід. "Я вважаю, що НАТО слід розширюватися, і нам слід включити і Близький Схід. На даний момент весь тягар (боротьби з ІДІЛ – ред) лягає на нас, і це несправедливо", - сказав він.