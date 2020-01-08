Санчес очолить уряд меншості в Іспанії

Голова уряду Іспанії Педро Санчес з мінімальною перевагою отримав вотум довіри у парламенті, що дозволило йому сформувати уряд з партією Podemos.

Про це повідомляє BBC.

"Голова уряду Іспанії Педро Санчес з мінімальною перевагою здобув довіру в парламенті, що дозволить йому сформувати коаліцію з лівою партією Podemos", - йдеться у повідомленні.

За коаліційний уряд віддали свої голоси 167 депутатів, тоді як проти проголосували 165 парламентарів. Вирішальним стало рішення каталонських та баскських депутатів, вони утрималися, завдяки чому й вдалося сформувати уряд меншості.

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Це буде перший коаліційний уряд Іспанії з моменту відновлення демократії у 1978 році, після падіння диктатури Франко.

Санчес планує провести перше засідання нового кабінету у п'ятницю.

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Нагадаємо: в іспанському парламенті Соціалістична партія Санчеса має 120 мандатів, а партія Podemos - 35. Цього не вистачає для більшості, адже всього у парламенті 350 місць, тому у нового уряду можуть виникнути складності з прийняттям потрібних законів.