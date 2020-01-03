Голову уряду Каталонії позбавили мандата

Виборча комісія Іспанії позбавила мандата очільника уряду Каталонії Жоакіма Торру.

Про це повідомляє DW.

«Виборча комісія Іспанії в п'ятницю, 3 січня, розпорядилася позбавити мандата голову уряду Каталонії Жоакіма Торру. Виборчком озвучив свою позицію через два тижні після рішення суду в Барселоні, згідно з яким 57-річному політику заборонено обіймати державні посади протягом 18 місяців», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що суд також оштрафував Торру на 30 тисяч євро за невиконання вимог виборчої комісії. Сам політик раніше заявив, що відсторонити його від посади може тільки парламент Каталонії.

Читайте також: Президент Каталонії хоче ще один референдум щодо незалежності регіону

Як повідомлялося, 19 грудня верховний суд Каталонії заборонив Жоакіму Торрі обіймати державні посади протягом півтора року.

Таке рішення було ухвалено через відмову Торри прибрати з будівлі уряду банер на підтримку ув'язнених каталонських політиків, а також жовті стрічки, які символізують незалежність Каталонії.