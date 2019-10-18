Президент Каталонії хоче ще один референдум щодо незалежності регіону

Президент Каталонії хоче ще один референдум щодо незалежності регіону

Укрінформ
Президент іспанської Каталонії Жоакім Торра заявив, що домагатиметься нового референдуму про незалежність регіону.

Про це Торра заявив під час виступу у каталонському парламенті на тлі протестів у Барселоні, що тривають вже упродовж чотирьох днів, передає BBC.

"Ми знову повернемося до голосування з питання самовизначення. Якщо всі партії та групи зроблять це можливим, ми повинні бути в змозі завершити цей термін повноважень парламенту шляхом підтвердження незалежності", - сказав Торра.

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За його словами, вироки, винесені лідерам руху за незалежність Каталонії, не завадять проведенню другого референдуму.

Нагадаємо: масові протести в Каталонії розпочалися після того, як верховний суд Іспанії 14 жовтня засудив дев'ятьох лідерів сепаратистів до ув'язнення за обвинуваченням в організації нелегального референдуму за незалежність регіону восени 2017 року.

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