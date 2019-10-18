Президент Каталонії хоче ще один референдум щодо незалежності регіону

Президент іспанської Каталонії Жоакім Торра заявив, що домагатиметься нового референдуму про незалежність регіону.

Про це Торра заявив під час виступу у каталонському парламенті на тлі протестів у Барселоні, що тривають вже упродовж чотирьох днів, передає BBC.

"Ми знову повернемося до голосування з питання самовизначення. Якщо всі партії та групи зроблять це можливим, ми повинні бути в змозі завершити цей термін повноважень парламенту шляхом підтвердження незалежності", - сказав Торра.

За його словами, вироки, винесені лідерам руху за незалежність Каталонії, не завадять проведенню другого референдуму.

Нагадаємо: масові протести в Каталонії розпочалися після того, як верховний суд Іспанії 14 жовтня засудив дев'ятьох лідерів сепаратистів до ув'язнення за обвинуваченням в організації нелегального референдуму за незалежність регіону восени 2017 року.