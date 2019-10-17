Протести у Каталонії: вже понад 30 затриманих і сотня постраждалих

Унаслідок сутичок під час акцій протесту в центрі Барселони майже сотні людей була надана медична допомога.

Про це повідомляє El Pais.

"Було здійснено 33 затримання та майже сотні людей, зокрема 30 правоохоронцям, знадобилася медична допомога в результаті 5-годинного протистояння (у центрі Барселони — ред.)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сутички між протестувальниками й поліцейськими розпочалися о 21 годині, коли 22 тисячі демонстрантів вирушили до головного управління МВС в регіоні, яке вже посилено охороняли.

У ніч проти четверга у Барселоні загострилося протистояння між поліцією і прибічниками незалежності Каталонії. На кадрах з місця подій видно, що на центральних вулицях міста горіли автомобілі та сміттєві баки.

Як повідомляв Укрінформ, уряд Іспанії направив чотири групи спеціальних підрозділів національної поліції до Барселони для забезпечення правопорядку під час акцій протесту.

Масові протести в Каталонії розпочалися після того, як верховний суд Іспанії 14 жовтня засудив дев'ятьох лідерів сепаратистів до ув'язнення за обвинуваченням в організації нелегального референдуму за незалежність регіону восени 2017 року.

Після цього у Барселоні протестувальники оголосили про блокаду міського летовища El Prat. Крім того, у місті Жирона демонстранти заблокували залізницю.

Фото: elpais.com